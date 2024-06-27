Сильный ветер будет бушевать 28 июня в Самарской области

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности. Самарцам при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий и избегать укрытий за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Опасно находиться под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.