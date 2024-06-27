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Сильный ветер будет бушевать 28 июня в Самарской области

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 74% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области из-за ухудшения погоды объявили желтый уровень опасности. В регионе ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Днем 28 июня местами в Самарской области ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15−18 м/с, — говорится в сообщении.

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности. Самарцам при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий и избегать укрытий за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Опасно находиться под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.