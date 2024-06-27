Общественный транспорт, школа и детские сады возобновляют работу в Ольховатке Воронежской области

В Ольховатке частично снимаются ограничения, введенные ранее из-за ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки БПЛА. Движение общественного транспорта восстанавливается в полном объеме. Кроме того, возобновляется работа образовательных учреждений, в том числе детских садов и пришкольного лагеря. Об этом сообщил глава Ольховатского района Геннадий Берченко в своем telegram-канале в четверг, 27 июня.