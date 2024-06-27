Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественный транспорт, школа и детские сады возобновляют работу в Ольховатке Воронежской области

Саперы проверили соцобъекты и инфраструктуру.

В Ольховатке частично снимаются ограничения, введенные ранее из-за ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки БПЛА. Движение общественного транспорта восстанавливается в полном объеме. Кроме того, возобновляется работа образовательных учреждений, в том числе детских садов и пришкольного лагеря. Об этом сообщил глава Ольховатского района Геннадий Берченко в своем telegram-канале в четверг, 27 июня.

— Это стало возможным после завершения саперных работ на территории соцобъектов и инфраструктуры. В целях безопасности жителей режим ЧС в районе сохраняется. Работа военных специалистов будет продолжена до полного обследования территорий, где это необходимо, — отметил Геннадий Берченко.

РИА «Воронеж» рассказывало, что в ночь на вторник, 25 июня, атаке БПЛА со стороны Украины подверглись два муниципалитета Воронежской области. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На территории района ввели режим ЧС.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что жилые дома, находящиеся наиболее близко к месту детонации, осмотрели. Оказались повреждены крыши двух хозяйственных построек, а также гараж и автомобиль. Пострадавших среди жителей Ольховатского района нет.

образование