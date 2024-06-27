Магнитные бури с Кр-индексом 5 ожидаются в Ростовской области

В ночь с 28 на 29 июня 2024 года в Ростове-на-Дону ожидается магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. Эти параметры указали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Резкий переход от спокойного к возмущенному геомагнитному фону должен произойти около полуночи. Основная буря продлится примерно до 6 утра. После этого, с 6 до 9 часов утра, будет сохранятся более слабая, но все еще возбужденная магнитосфера.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) обычно означает уровень влияния геомагнитной активности, а Кр-индекс — уровень самих возмущений. Можно сказать, что изменения уровня G1 с Кр-индексом 5 — это слабая магнитная буря.
Напомним, метеозависимые люди часто страдают от подобных передов. В такие периоды специалисты советуют избегать стрессов и больше отдыхать.