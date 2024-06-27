Украшения из бронзы, сосуды и копья: Погребения раннего бронзового века нашли в Краснодарском крае

Археологические раскопки регулярно проводят на территории Краснодарского края. Очередные полевые работы дали плоды. Археологи раскопали два кургана между Тимашевском и хутором Ленинским и обнаружили 17 погребений. Специалистам удалось найти культовые сооружения и предметы хозяйственного назначения.
Как удалось установить ученым, более древний курган появился здесь в эпоху раннего бронзового века. Погребения, которые возникли позже, относятся уже к эпохе средней бронзы. Оба кургана использовали в период до VIII — X веков нашей эры.
В захоронениях, в частности, нашли сосуды и украшения из бронзы, игральные кости, железные мечи и копья. Кроме того, специалистам удалось обнаружить разнообразные керамические сосуды.
Теперь найденные артефакты проходят необходимую лабораторную обработку. После процедуры находку передадут в государственную часть музейного фонда.
В Краснодарском крае ежегодно работают более 200 экспедиций, которые изучают археологическое наследие. Их работу контролирует региональное управление госохраны объектов культурного наследия.
«Уже много лет регион лидирует в стране по количеству таких исследований», — отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала о 150 погребениях первых веков нашей эры, обнаруженных в Крымском районе. Археологи института истории материальной культуры РАН нашли захоронения на участке строительства нефтепровода.