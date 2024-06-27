Поликлинику в Новинках построят к концу 2025 года

Сроки строительства поликлиники для взрослых в поселке Новинки сместились на конец 2025 года. Об этом сообщили представители Минздрава Нижегородской области, отвечая на вопросы местных жителей.
Нижегородка поинтересовалась, когда в Новинках появится поликлиника.
— Обещали в 2024 году, — написала Наталья О.
Согласно информации, поликлиника на 250 посещений в смену появится в ЖК «Окский берег» рядом с магазином «Пятерочка». Однако сроки строительства были смещены. Медучреждение появится в конце 2025 года.
Ранее стало известно, что на строительство двух поликлиник в Нижнем Новгороде направят 1,4 млрд рублей.