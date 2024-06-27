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Поликлинику в Новинках построят к концу 2025 года

Сроки строительства были смещены.

Источник: Комсомольская правда

Сроки строительства поликлиники для взрослых в поселке Новинки сместились на конец 2025 года. Об этом сообщили представители Минздрава Нижегородской области, отвечая на вопросы местных жителей.

Нижегородка поинтересовалась, когда в Новинках появится поликлиника.

— Обещали в 2024 году, — написала Наталья О.

Согласно информации, поликлиника на 250 посещений в смену появится в ЖК «Окский берег» рядом с магазином «Пятерочка». Однако сроки строительства были смещены. Медучреждение появится в конце 2025 года.

Ранее стало известно, что на строительство двух поликлиник в Нижнем Новгороде направят 1,4 млрд рублей.

медицина
строительство