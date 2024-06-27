Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку

«Кризис миновал, жизни ребятишек ничего не угрожает. Все идет даже немного лучше, чем мы предполагали», — цитирует она директора НИИ детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы Александра Брянцева.
В московскую Клинику Рошаля поступили пятеро ребят, рядом с ними сейчас находятся самые близкие родственники. Двое малышей все еще находятся в реанимации, родители одного из них нуждаются в проживании. «Постараемся помочь», — написала Львова-Белова.
«В отдельной палате в хирургическом отделении брат и сестра с мамой. В разрешенные часы приходит папа, у него тоже ранение, снимем ему номер рядом с больницей на время лечения детей. Врачи говорят, что выписка уже скоро», — написала она.
Уполномоченный по правам ребенка пообещала организовать экскурсию по Москве для раненого мальчика Володи, который мечтает посмотреть столицу. На его лечение потребуется еще около недели.
«Всего, по нашим данным, в больницах Севастополя остаются 11 детей. Они в удовлетворительном состоянии, ожидаем скорой выписки. 12 ребят лечатся в Москве. У четверых — состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Остальные в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном», — отчиталась Мария Львова-Белова.
В Минздраве РФ 26 июня состояние пострадавших от ракетной атаки детей также оценили как стабильное. Пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого ребенка как положительную.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в больницах Севастополя остается 42 человека, пострадавших от ракетного удара по пляжу в Учкуевке. Продолжают лечение и те 22 пациента, которые были отправлены в Москву.