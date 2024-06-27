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Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.