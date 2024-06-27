В Уфе на улице Цюрупы расширят парковочные карманы.

— ул. Коммунистическая от Аксакова до Дорофеева,

— ул. Кирова от Ленина до Цюрупы,

— ул. Цюрупы от Кирова до Чернышевского,

— ул. Чернышевского от Цюрупы до Ленина,

— ул. Пушкина от Цюрупы до Новомостовой,

— ул. Новомостовая от Пушкина до Тукаева.