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В Уфе на улице Цюрупы расширят парковочные карманы

В Уфе на улице Цюрупы расширят парковочные карманы.

Источник: Соцсети Илвира Нурдавлятова

В преддверии юбилейных торжеств в Кировском районе Уфы полным ходом идёт масштабный ремонт пешеходных зон. По информации главы муниципалитета Илвира Нурдавлятова, на выездном совещании обсуждалось строительство нового тротуара на улице Цюрупы.

«Вместе с ответственными службами и жителями обсудили все детали проекта, включая расширение прилегающей парковочной зоны», — сообщил чиновник.

Продолжается ремонт тротуаров и укладка гранитной плитки на «гостевых» улицах города, к юбилею они приводятся к единому стилю;

— ул. Коммунистическая от Аксакова до Дорофеева,
— ул. Кирова от Ленина до Цюрупы,
— ул. Цюрупы от Кирова до Чернышевского,
— ул. Чернышевского от Цюрупы до Ленина,
— ул. Пушкина от Цюрупы до Новомостовой,
— ул. Новомостовая от Пушкина до Тукаева.

строительство