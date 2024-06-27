В Уфе на улице Цюрупы расширят парковочные карманы.

В преддверии юбилейных торжеств в Кировском районе Уфы полным ходом идёт масштабный ремонт пешеходных зон. По информации главы муниципалитета Илвира Нурдавлятова, на выездном совещании обсуждалось строительство нового тротуара на улице Цюрупы.
«Вместе с ответственными службами и жителями обсудили все детали проекта, включая расширение прилегающей парковочной зоны», — сообщил чиновник.
Продолжается ремонт тротуаров и укладка гранитной плитки на «гостевых» улицах города, к юбилею они приводятся к единому стилю;
— ул. Коммунистическая от Аксакова до Дорофеева,
— ул. Кирова от Ленина до Цюрупы,
— ул. Цюрупы от Кирова до Чернышевского,
— ул. Чернышевского от Цюрупы до Ленина,
— ул. Пушкина от Цюрупы до Новомостовой,
— ул. Новомостовая от Пушкина до Тукаева.