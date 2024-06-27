Девять казанцев набрали по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Стали известны результаты Единого государственного экзамена по всем предметам. Из Казани 138 выпускников сдали ЕГЭ по одному предмету на 100 баллов. Об этом сообщили в управлении образования исполкома города.
Кроме того, девять казанцев набрали по 100 баллов по двум предметам. Ими стали:
Ксения Емелькина — гимназия № 37 (русский язык и литература);
Мадина Усманова — школа № 132 (русский язык и химия);
Виктория Гусятникова — СУНЦ инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ (русский язык и математика);
Софья Баландина — лицей № 116 (русский язык и химия);
Полина Романенко — школа № 18 (русский язык и литература);
Рамиль Шакиров —лицей им. Лобачевского (математика, физика);
Тимур Кагарманов — СУНЦ инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ (математика, физика);
Камиль Шамазов — гимназия № 7 (математика, информатика);
Тимур Хабиров — Казанское суворовское училище (математика, физика).