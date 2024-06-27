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Девять казанцев набрали по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

138 выпускников стали стобалльниками.

Источник: РИА "Новости"

Стали известны результаты Единого государственного экзамена по всем предметам. Из Казани 138 выпускников сдали ЕГЭ по одному предмету на 100 баллов. Об этом сообщили в управлении образования исполкома города.

Кроме того, девять казанцев набрали по 100 баллов по двум предметам. Ими стали:

Ксения Емелькина — гимназия № 37 (русский язык и литература);

Мадина Усманова — школа № 132 (русский язык и химия);

Виктория Гусятникова — СУНЦ инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ (русский язык и математика);

Софья Баландина — лицей № 116 (русский язык и химия);

Полина Романенко — школа № 18 (русский язык и литература);

Рамиль Шакиров —лицей им. Лобачевского (математика, физика);

Тимур Кагарманов — СУНЦ инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ (математика, физика);

Камиль Шамазов — гимназия № 7 (математика, информатика);

Тимур Хабиров — Казанское суворовское училище (математика, физика).

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