Что категорически запрещено в Фитов день, 28 июня?

Православная церковь чтит в этот день память святого мученика Вита.
Жил он на границе третьего-четвертого веков на Сицилии. Будучи сыном одного из сицилийских вельмож-язычников, Вит с раннего детства уверовал в Христа и получил от Бога дар чудотворения. Благодаря ему, он исцелил множество больных и обернул в христианскую веру огромное количество соплеменников-язычников.
Ему очень хорошо удавалось исцелять бесноватых. И, согласно преданию, ему даже удалось это сделать с одним из наследников императора Диоклетиана. Того самого Диоклетиана, который был самым жестоким и ревностным гонителем всех христиан, во время правления которого было замучено, казнено и жестоко убито огромное количество христиан, ставших святыми мучениками веры христианкой.
Не избежал этой участи святой Вит, или Фит, как его прозвали на Руси.
После того, как молодой человек смог избавить наследника императора от бесов, Диоклетиан постарался заставить его поклоняться своим языческим богам, чтобы преподнести это своим подчиненным как их победу. Однако юноша отказался принять «правила игры» и продолжал всем рассказывать об Иисусе и христианской религии, привлекая к ней все больше и больше последователей.
Рассерженный Диоклетиан отправил его под суд, по решению которого Вита бросили на растерзание львам. Но, как и во множестве других подобных случаев, животные не тронули святого человека. Что не могло не рассердить императора еще больше. В итоге его подвергли жесточайшей казне, бросив в котел с кипящим маслом.
Святого Вита особенно почитают в Европе. За его умение при жизни изгонять бесов святого и после смерти стали просить о том же. Поэтому к нему приводили всех, кто был болен в том числе эпилепсией, так как эта болезнь считали не чем иным, как одержанием дьяволом.
С чьей-то легкой руки в средние века в Германии распространилась традиция в день почитания святого Вита, то есть 28 июня, плясать перед его статуей, чтобы избавиться от этого и подобного недугов.
Для некоторых эти танцы стали настоящей манией, и впоследствии обычные пляски стали путать с хореей — нервным заболеванием, которое иначе называли «пляской Святого Вита».
Возможно, именно поэтому на Руси день святого Вита, которого прозвали Фитом, считался неблагоприятным во всех отношениях. Считалось, что накликать в этот день неприятностей — от мелких напастей до больших неприятностей, можно было очень легко.
Поэтому предки наши старались в этот день соблюдать все ритуалы и правила и не делать ничего из того, что могло бы нарушить гармонию дня — не ругаться, не кричать и даже просто не повышать голос, не делать ничего противозаконного, уделять побольше внимания своим близким и оказывать помощь всем, кто об этом попросит.
В этот день не ходили в лес, к водоемам, не отправлялись в путешествия. Считалось, что можно не вернуться домой.
Нельзя было ни в коем случае выбрасывать оставшуюся в этот день еду — ее надо было либо отдать нуждающимся, либо скормить животным. Иначе можно было надолго лишиться финансового благополучия.
На Руси святой Фит также считался покровителем животных, которых надо было оберегать от нечистой силы в этот день.
В поле не выходили. И вообще старались до 28 июня все посевные работы закончить, потому что все посеянное позже уже банально не успевало вызреть.
А вот лекарственные травы продолжали собирать — только не по берегам рек да озер, можно было стать жертвой русалок, а вот в степи да на лугу делать это было можно и нужно.
Приметы на 28 июня:
если в этот день ненастье, то осень будет теплой;
если дождь идет, жито не вызреет;
если утром этого дня выпадет обильная роса, то год будет плодородным;
если кузнечики стрекочут громче обычного, жди дождя.