Что категорически запрещено в Фитов день, 28 июня?

Поэтому предки наши старались в этот день соблюдать все ритуалы и правила и не делать ничего из того, что могло бы нарушить гармонию дня — не ругаться, не кричать и даже просто не повышать голос, не делать ничего противозаконного, уделять побольше внимания своим близким и оказывать помощь всем, кто об этом попросит.