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38 проектов стали победителями первого городского конкурса «Молодой Нижний» в 2024 году

Возрастное ограничение: 12+.

38 проектов стали победителями первого городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» в 2024 году. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

«Городской конкурс “Молодой Нижний” проводится администрацией ежегодно с 2013 года. За последние два года по решению главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева произошли значительные изменения. Теперь конкурс проводится два раза в год, призовой фонд конкурса был увеличен до 15 миллионов рублей, а также был расширен список номинаций для участия. На первый в этом году конкурс “Молодой Нижний” было подано 125 заявок, из них для очной оценки было допущено 107 проектов. По решению экспертного совета по результатам заочной оценки к очной защите были допущены 97 проектов. По итогу конкурса победителями стали 38 проектов, сумма поддержки составит более 9 миллионов рублей», — отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

В 2024 году принять участие в конкурсе можно было в номинациях: «Молодые патриоты», «Добро в Нижнем», «Комфортный Нижний», «Развитие в Нижнем», «Семейный Нижний», «Медиа в Нижнем», «Культурный Нижний», «Здоровый Нижний».

Участники конкурса — молодые граждане Российской Федерации, осуществляющие общественную деятельность на территории Нижнего Новгорода, в возрасте от 14 до 35 лет.

Награждение победителей первого в 2024 году городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» состоится на Дне молодежи, 29 июня, на площади Минина и Пожарского (в шатре «Молодой Нижний»).