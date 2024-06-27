38 проектов стали победителями первого городского конкурса «Молодой Нижний» в 2024 году

«Городской конкурс “Молодой Нижний” проводится администрацией ежегодно с 2013 года. За последние два года по решению главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева произошли значительные изменения. Теперь конкурс проводится два раза в год, призовой фонд конкурса был увеличен до 15 миллионов рублей, а также был расширен список номинаций для участия. На первый в этом году конкурс “Молодой Нижний” было подано 125 заявок, из них для очной оценки было допущено 107 проектов. По решению экспертного совета по результатам заочной оценки к очной защите были допущены 97 проектов. По итогу конкурса победителями стали 38 проектов, сумма поддержки составит более 9 миллионов рублей», — отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.