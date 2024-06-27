38 проектов стали победителями первого городского конкурса «Молодой Нижний» в 2024 году

38 проектов стали победителями первого городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» в 2024 году. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.
В 2024 году принять участие в конкурсе можно было в номинациях: «Молодые патриоты», «Добро в Нижнем», «Комфортный Нижний», «Развитие в Нижнем», «Семейный Нижний», «Медиа в Нижнем», «Культурный Нижний», «Здоровый Нижний».
Участники конкурса — молодые граждане Российской Федерации, осуществляющие общественную деятельность на территории Нижнего Новгорода, в возрасте от 14 до 35 лет.
Награждение победителей первого в 2024 году городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» состоится на Дне молодежи, 29 июня, на площади Минина и Пожарского (в шатре «Молодой Нижний»).