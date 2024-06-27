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В Башкирии в Мраково начинают ремонтировать мост через Большой Ик

В Башкирии в Мраково начинают ремонтировать мост через Большой Ик.

Источник: Башинформ

Мост через Большой Ик на дороге Мраково — Побоище планируется отремонтировать в кратчайшие сроки, сообщил глава администрации Кугарчинского района Марат Искужин. Сегодня, 27 июня, в 15 часов мост пришлось закрыть в связи с «потерей несущей способности», как пояснили в минстрансе РБ.

Мост находится в микрорайоне Южный райцентра Мраково. Сейчас по нему нельзя переправляться не только машинам, но и пешеходам.

«С завтрашнего дня, 28 июня, будут завозиться материалы, необходимые для ремонта моста. В ближайшее время движение для всех видов транспорта и пешеходов будет восстановлено. Об открытии движения сообщим вам дополнительно», — написал Марат Искужин в своих соцсетях.