В Башкирии в Мраково начинают ремонтировать мост через Большой Ик.

Мост через Большой Ик на дороге Мраково — Побоище планируется отремонтировать в кратчайшие сроки, сообщил глава администрации Кугарчинского района Марат Искужин. Сегодня, 27 июня, в 15 часов мост пришлось закрыть в связи с «потерей несущей способности», как пояснили в минстрансе РБ.
Мост находится в микрорайоне Южный райцентра Мраково. Сейчас по нему нельзя переправляться не только машинам, но и пешеходам.
«С завтрашнего дня, 28 июня, будут завозиться материалы, необходимые для ремонта моста. В ближайшее время движение для всех видов транспорта и пешеходов будет восстановлено. Об открытии движения сообщим вам дополнительно», — написал Марат Искужин в своих соцсетях.