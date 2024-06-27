В Башкирии в Мраково начинают ремонтировать мост через Большой Ик.

«С завтрашнего дня, 28 июня, будут завозиться материалы, необходимые для ремонта моста. В ближайшее время движение для всех видов транспорта и пешеходов будет восстановлено. Об открытии движения сообщим вам дополнительно», — написал Марат Искужин в своих соцсетях.