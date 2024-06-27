Последние новости к вечеру 27 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 июня 2024 года.
Кремль прокомментировал заявление Кадырова о семьях террористов
Кадыров предложил наказывать семьи боевиков. Глава Чечни уточнил, что кровная месть будет применяться к тем, кто попустительствует терроризму. Песков заявил о необходимости борьбы с терроризмом и о том, что она должна быть непримиримой и максимально жесткой.
В РЖД рассказали о ситуации на месте схода поезда в Коми
На участке Северной ж/д Инта-1 — Угольный ведутся восстановительные работы после размыва. Задействованы более 150 железнодорожников, специализированные поезда и техника. Движение осуществляется реверсивно. Выплаты погибшим составят 4,025 млн рублей, пострадавшим — до 1 млн рублей.
Володин заявил, что Бастрыкин словами о «Госдуре» оскорбил народ
Бастрыкин призвал депутатов принять законы о мигрантах и произнес «Государственная дура». Володин назвал это оскорблением народа, который избрал депутатов. Еще одним органом, который подвергся критике в речи главы СКР, оказалась прокуратура.
ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Соглашение подписано на полях проходящего в европейской столице двухдневного саммита ЕС. С украинской стороны документ подписал президент Владимир Зеленский, который для этого приехал в Брюссель.
В России готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри
Законопроект, запрещающий идеологию child-free, разрабатывается в России. «Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — отметил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.