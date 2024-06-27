Последние новости к вечеру 27 июня 2024 года

Кадыров предложил наказывать семьи боевиков. Глава Чечни уточнил, что кровная месть будет применяться к тем, кто попустительствует терроризму. Песков заявил о необходимости борьбы с терроризмом и о том, что она должна быть непримиримой и максимально жесткой.