Сел за руль пьяным и без прав: жителю Башкирии, погубившему в аварии 20-летнюю девушку, вынесли приговор

В Башкирии вынесли приговор виновнику смертельного ДТП в Кугарчинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Трагедия случилась прошлым летом — ночью 13 июля — в деревне Воскресенское. Тогда еще 17-летний житель соседнего поселка за рулем Lada Priora наехал на девушку-пешехода, которая шла по левому краю дороги. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы, от которых она скончалась еще до приезда скорой.
Сотрудники дорожной полиции установили, что у молодого человека нет водительских прав. Также выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Алкостестер при медосвидетельствовании выдал результат в 0,403 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.
Управлять автомобилем юноше разрешил 29-летний владелец «Приоры», который также во время ДТП был нетрезв, он сидел на пассажирском сиденье.
Известно, что погибшая была родом из Ишимбая. В Воскресенском она работала на автозаправке и снимала жилье. В ту ночь девушка как раз возвращалась домой после рабочей смены, когда на дороге появились пьяные лихачи.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющем права управления транспортными средствами». Молодой человек признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения, а также постановил выплатить один миллион рублей потерпевшей стороне.
— Приговор не вступил в законную силу, — сообщает СК.
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