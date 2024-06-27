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Сильный ветер и до 27 градусов тепла ожидаются в Татарстане в выходные дни

Сегодня ночью в Казани синоптики обещают облачную погоду с прояснениями.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 74% 754 мм рт. ст. +24°

В ближайшие дни осадков в Татарстане не предвидится. Максимальная температура воздуха составит +27 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В Казани сегодня ночью будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха составит +12..+14 градусов. Днем потеплеет до +22..+24 градусов.

В субботу, 29 июня, в Татарстане синоптики обещают сильный ветер порывами до 18 м/с. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.

Спокойная и сухая погода прогнозируется в республике в воскресенье, 30 июня. Ночью температурный фон ожидается в пределах +8..+13 градусов, днем потеплеет до +22..+27 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели ожидается жаркая неустойчивая погода. Синоптики обещают кратковременные дожди, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +26..+31 градуса.