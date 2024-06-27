В Московской области ужесточили правила выгула собак

Кроме того, штраф за неустранение владельцем животного загрязнений общественных территорий составит от 500 до 1000 рублей. Если же собака нанесла вред здоровью или имуществу, штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением случаев, где предусмотрена уголовная ответственность.