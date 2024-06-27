В Московской области ужесточили правила выгула собак

Теперь за пребывание собак без поводка и намордника на общественных территориях вне площадок, специально предназначенных для выгула, полагается штраф в размере от 1000 до 2000 рублей. Исключение составляют щенки и собаки ростом в холке до 25 сантиметров.
За выгул собак на детских площадках, на территории школ и детских садов можно получить штраф от 1000 до 2000 рублей.
Кроме того, штраф за неустранение владельцем животного загрязнений общественных территорий составит от 500 до 1000 рублей. Если же собака нанесла вред здоровью или имуществу, штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением случаев, где предусмотрена уголовная ответственность.