Михаил Влах: Друзья! Сегодня кто-нибудь из экспертов, аналитиков, критиков и здравомыслящих людей задаётся вопросом, а почему на таможне которую неделю не пропускают оборудование для Огуз-Лэнда? Ждут осень?
До сих пор идёт давление на этот уникальный объект, который должен стать визитной карточкой Гагаузии. Гагаузские родители дали поддержку этому проекту. Десятки тысяч подписей собраны, что PAS и её сателлиты убрали руки прочь от детского развлекательного парка!
Однозначно этот парк достроиться, но нервы и эмоции к сожалению не восстанавливаются…
Оборудование для парка отдыха и развлечений GagauziyaLand задерживают на таможне.
Об этом сообщил спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, который подчеркнул, что «центр делает все, чтобы стройка не шла нормально».
«Больше недели на таможне стоит оборудование. Не растамаживают. Ищут гайки. Уже намекают, что через 3−4 месяца будет растаможка», — сообщил Константинов.
Политик считает ненормальной ситуацию, когда сотрудники таможни спрашивают, «куда пойдет тот болтик или другой». Константинов убежден, что органам дано задание — не впускать груз в Молдову и сорвать открытие парка аттракционов GagauziyaLand в Конгазе.