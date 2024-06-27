Оборудование для парка отдыха и развлечений GagauziyaLand задерживают на таможне.

До сих пор идёт давление на этот уникальный объект, который должен стать визитной карточкой Гагаузии. Гагаузские родители дали поддержку этому проекту. Десятки тысяч подписей собраны, что PAS и её сателлиты убрали руки прочь от детского развлекательного парка!