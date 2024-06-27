Столичные пассажиры рассказали, что их волнует в работе общественного транспорта

Опрос включал два этапа — видеоинтервью и онлайн-анкетирование. Он также направлен на определение аспектов, требующих дополнительного внимания от ответственных структур.
В числе самых больших проблем общественного транспорта названы следующие:
- большой поток людей в часы-пик, это является проблемой для 49,1% респондентов;
- неработающие кондиционеры летом и системы обогрева зимой (15,6%);
- отсутствие хорошей вентиляции в метро (12,4%);
- отсутствие специальных условий для людей с инвалидностью (8%).
Также пассажиры отметили использование на некоторых маршрутах автобусов старого образца и частое несоблюдение графика движения автобусов.
Некоторые считают, что нет необходимости в работе кондукторов, в то время как другие указывают на проблемы, возникающие из-за их отсутствия. К примеру, если нет контролеров, водители высаживают пассажиров через переднюю дверь, что может вызывать дополнительные неудобства при большом количестве людей в транспорте.
Респонденты обеспокоены отсутствием контроля за специально введенной автобусной полосой, которую используют для парковки, что создает дополнительные препятствия для движения общественного транспорта.
По мнению респондентов, использование «дополнительных мест» в виде табуреток и перевозка пассажиров стоя в маршрутных такси создают значительные риски для безопасности пассажиров и требуют строгого контроля и регулирования.
В ходе опроса пассажиры предлагали добавить свои варианты ответов, из которых можно выделить ключевые рекомендации:
- 65,2% респондентов считают, что увеличение числа автобусов и вагонов в часы-пик сократит время ожидания и интервалы движения;
- 50% опрошенных предлагают использовать на маршрутах автобусы больших размеров для решения проблемы перегрузки;
- 49,1% участников опроса считают необходимым исправить или обновить системы вентиляции в метро и кондиционирования воздуха в автобусах для улучшения комфорта пассажиров;
- 41,7% опрошенных выступают за замену всех автобусов старого образца на новые, что будет способствовать модернизации транспортной системы;
- 34,1% респондентов для повышения безопасности и качества обслуживания предлагают принимать на работу профессиональных водителей.
Кроме того, люди предлагали внедрить систему начисления баллов, аналогичную службам такси, основанной на отзывах пассажиров, строгий контроль за соблюдением водителями ПДД, в том числе за нарушения, связанные с «гонками», проводить проверки качества обслуживания со стороны водителей и кондукторов.
Опрошенные предложили создать дополнительные условия для лиц с инвалидностью — внедрить информационные системы оповещения пассажиров в аудио- и визуальном форматах.
Среди предложений есть необычные, например, ввести отдельные вагоны для женщин, детей и пожилых людей, чтобы повысить безопасность этих пассажиров.