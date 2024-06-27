Столичные пассажиры рассказали, что их волнует в работе общественного транспорта

Некоторые считают, что нет необходимости в работе кондукторов, в то время как другие указывают на проблемы, возникающие из-за их отсутствия. К примеру, если нет контролеров, водители высаживают пассажиров через переднюю дверь, что может вызывать дополнительные неудобства при большом количестве людей в транспорте.