Билеты на «Алые паруса» снова продают в Сети: Проверили, на какие уловки идут спекулянты и можно ли им верить

Лето, Петербург, белые ночи и «Алые паруса». Попасть на самый романтичный праздник выпускников мечтают не только школьники всей страны, но и многие взрослые. Поэтому аккурат перед мероприятием, а оно пройдет 28 июня на Дворцовой площади, начинается активная продажа билетов. Спекулируют туристические агентства, рестораны и сами выпускники: все кому не лень хотят нажиться.
Что из этого всего разнообразия реально и, самое главное, легально? Да и сколько это стоит, выяснял SPB.KP.RU.
ШКОЛЬНИКИ НЕ ТОРГУЮТ.
«Продам пригласительный на “Алые паруса”. Билет отдам на входе».
Такие объявления появлялись каждый год на сайтах бесплатных объявлений. Цены фигурировали от 3 до 5 тысяч рублей. Схема такая — учителя выдавали школьникам бумажные пригласительные прямо у рамок на Дворцовой площади, те забирали билеты, отходили на несколько метров, где встречались с покупателями. На входе охранники видели билет и пропускали подставного выпускника.
К слову, подделать билет на «Алые паруса» почти невозможно. Каждый год дизайн пригласительного разный. Какой он будет, узнают только за пару дней до праздника.
SPB.KP.RU попытался найти свежие объявления от школьников и, на удивление, ничего не обнаружил. Нет ни на «Авито», ни на «Юле», ни в пабликах в «ВК». Почему так вышло? Все просто, в этом году контроль за этим ужесточили.
— В этом году пригласительные также выдают на Дворцовой площади. Но теперь билеты именные. На них есть QR-код с нашими паспортными данными. Сказали, что будут проверять. Все строго, — рассказала 11-классница Анна Старостина.
НОВЫЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ.
Так что же, увы и ах, никто кроме школьников не попадет на «Алые паруса»? Может и попадет. Тут за дело взялись спекулянты. В Интернете по запросу «билеты на Алые Паруса» выпадает несколько сайтов, где обещают «намутить» вам проходки на праздник. Пишут, мол, пригласительные достались им от самих школьников.
— Еще не так давно билеты были у всех одинаковые, и не было такого понятия как «именные» билеты, которые ввели год назад. Благодаря нашей команде вы можете купить пустые билеты на Алые Паруса, которые заполните вы сами, своими данными, и точно попадете на этот замечательный праздник, — указано в одном из предложений. — Мы работаем уже не первый год, и у нас есть куча положительных отзывов, которые готовы предоставить. Мы дорожим своей репутацией и не собираемся портить ее попусту. Процедура получения билетов происходит посредством личной встречи с нашим курьером.
Другой продавец тоже обещает гарантию в 100%.
— Мы своих не кидаем. В этом году будем решать проблемы по ходу пьесы, — заверил один из спекулянтов в переписке. — На билете будет QR-код с данными для прохода, надеюсь без паспортных данных. ФИО напишем ваше, дальше уже на свой страх и риск.
И таких сайтов несколько, вместе с группами во «Вконтакте». Цена вопроса от 7500 рублей до 10000 рублей. Но есть ли гарантия?
— Конечно же это мошенники. Все пригласительные не только именные, но и со специальным QR-кодом, который при сканировании отображает ваши паспортные данные. Не введитесь на это. Такие меры принимаются ради безопасности детей, чтобы посторонние не могли туда попасть. Школьникам выдается один билет на руки, по которому может пройти он и его сопровождающий взрослый. В этому году будет и усиленный контроль, — объяснил SPB.KP.RU глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов.
ЛЕГАЛЬНЫЕ ПАРУСА.
Но увидеть как легендарный бриг «Россия» с алыми парусами проходит по Неве все-таки можно. Во-первых, для можно будет постоять на Английской и Университетской набережных, а также Литейном и Биржевом мостах.
Рестораны у Невы тоже делают «щедрые» предложения для желающих насладиться зрелищем. Под зрелищем подразумевается шоу на воде вместе с салютом. Вот заведение Veter, которым владеет Ксения Собчак, готовы предоставить столик в этот вечер всего за 50 тысяч рублей.
У других плавучих-ресторанов билетов на борт в день «Алых парусов» уже нет. Но там и цены были ниже, бронь столика от 10 тысяч рублей.