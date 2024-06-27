Билеты на «Алые паруса» снова продают в Сети: Проверили, на какие уловки идут спекулянты и можно ли им верить

— Еще не так давно билеты были у всех одинаковые, и не было такого понятия как «именные» билеты, которые ввели год назад. Благодаря нашей команде вы можете купить пустые билеты на Алые Паруса, которые заполните вы сами, своими данными, и точно попадете на этот замечательный праздник, — указано в одном из предложений. — Мы работаем уже не первый год, и у нас есть куча положительных отзывов, которые готовы предоставить. Мы дорожим своей репутацией и не собираемся портить ее попусту. Процедура получения билетов происходит посредством личной встречи с нашим курьером.