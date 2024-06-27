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В Узбекистане начнут проводить исследования в сфере социальной защиты и психического здоровья населения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане создается Центр укрепления сообществ и социального благополучия. Проект реализован при поддержке Национального агентства социальной защиты и Школы социальной работы Колумбийского университета (США), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующее постановление подписал Кабинет министров Узбекистана. Центр будет проводить исследования в сфере социальной защиты и психического здоровья населения, а также разрабатывать рекомендации для их улучшения.

Также учреждение займется созданием и развитием академической системы, соответствующей международным стандартам в области социальной работы, а также разработкой и реализацией программ, направленных на решение проблем социальной защиты.

Для поддержки этих инициатив в Колумбийском университете будет создан специальный отдел.

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