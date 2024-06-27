В Узбекистане начнут проводить исследования в сфере социальной защиты и психического здоровья населения

Соответствующее постановление подписал Кабинет министров Узбекистана. Центр будет проводить исследования в сфере социальной защиты и психического здоровья населения, а также разрабатывать рекомендации для их улучшения.
Также учреждение займется созданием и развитием академической системы, соответствующей международным стандартам в области социальной работы, а также разработкой и реализацией программ, направленных на решение проблем социальной защиты.
Для поддержки этих инициатив в Колумбийском университете будет создан специальный отдел.