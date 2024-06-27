«Мне нужен покой и капельницы»: Беременную Сати Казанову госпитализировали

Певица Сати Казанова, которая сейчас ждет ребенка, оказалась в больнице. Ее пришлось экстренно госпитализировали из-за состояния здоровья. Но, как рассказала артистка в своих социальных сетях, ничего страшного не произошло. Однако некоторое время ей придется оставаться под медицинским наблюдением, поэтому выступить на VK Fest в Петербурге она сможет.
— К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга. Мне пришлось срочно госпитализироваться. Но не волнуйтесь, все хорошо. Однако кое-какие вмешательства нужно сделать. В эти несколько дней мне нужен покой и капельницы, — рассказала певица.
Как долго Сати Казанова будет находиться в больнице, неизвестно. Но сама артистка надеется, что сможет поправиться до 13 июля, чтобы выступить на VK Fest в Москве.