«Мне нужен покой и капельницы»: Беременную Сати Казанову госпитализировали

— К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга. Мне пришлось срочно госпитализироваться. Но не волнуйтесь, все хорошо. Однако кое-какие вмешательства нужно сделать. В эти несколько дней мне нужен покой и капельницы, — рассказала певица.