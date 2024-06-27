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Балаклавскую бухту в Севастополе будут перекрывать на ночь

Свободный доступ запретят.

Источник: Комсомольская правда

Балаклавская бухта в Севастополе будет перекрываться на ночь во избежание терактов со стороны киевского режима. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время заседания.

«Балаклавская бухта будет дополнительно охраняться, свободный доступ ночью будет перекрыт», — отметил губернатор.

Отмечается также, что в городе-герое появится около 600 новых укрытий блиндажного типа.

Напомним, 23 июня террористы ВСУ атаковали пляж Учкуевка в Севастополе. В результате пострадали более 150 мирных жителей, а четыре человека погибли. Среди них — двое детей.