Дожди на большей части территории: какой будет погода в Казахстане 28 июня

По стране пройдут дожди, на западе, северо-западе — сильные дожди. Ожидаются грозы, град, шквал. Только на востоке под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на юго-западе в ночные и утренние часы — туман.
Днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке Улытауской областей сохранится сильная жара.
На севере, в центре в Алматинской и Жетысуской областей, на юге Восточно-Казахстанской и Абайской областей, на западе, севере, востоке Жамбылской области сохранится очень сильная жара.
В Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской областях, на севере, востоке Улытауской, на западе, севере области Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Мангыстауской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской областях, на севере Мангыстауской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской областей, на юге Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на западе, юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный 9−14, во второй половине дня порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 23−25, днем 36−38 тепла.