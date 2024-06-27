Дожди на большей части территории: какой будет погода в Казахстане 28 июня

По стране пройдут дожди, на западе, северо-западе — сильные дожди. Ожидаются грозы, град, шквал. Только на востоке под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на юго-западе в ночные и утренние часы — туман.