Школьникам Прикамья в два раза увеличили премию

«В условиях серьезного кадрового дефицита регионы вынуждены конкурировать за умы и таланты, — отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. — Воспитание и поддержка одаренных детей — серьезная часть этой работы на долгий период. В Пермском крае уже выстроена многоступенчатая система, которая позволяет выявлять одаренных детей со школьной скамьи. Но вот как удержать этих ребят в регионе? На решение этой задачи сегодня работает целая сеть учреждений дополнительного образования, ведущие вузы Прикамья и предприятия».Чтобы молодежь оставалась после учебы в крае, и нацелены усилия чиновников. Для подростков открывают новые площадки для допобразования, кванториумы и учебные центры. В этом году началась реализация проектов «Дети решают», «Я — предприниматель» и другие.