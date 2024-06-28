Школьникам Прикамья в два раза увеличили премию

Премия присуждается краевой комиссией в конце года по четырем номинациям. Это «Интеллект», «Общественная деятельность», «Культура и искусство» и «Физическая культура и спорт». В прошлом году лауреатами стали 605 подростков.
Например, Евгения Чигвинцева из районного центра Куеда стала абсолютным лидером в категории «Общественная деятельность». Награду ей присудили, учитывая то, что девушка стала победителем всероссийского конкурса «Ученик года» и призером форума «Территория самоуправления».
Мало воспитать и поддержать одаренных детей, их еще надо удержать в родном регионе.
«В условиях серьезного кадрового дефицита регионы вынуждены конкурировать за умы и таланты, — отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. — Воспитание и поддержка одаренных детей — серьезная часть этой работы на долгий период. В Пермском крае уже выстроена многоступенчатая система, которая позволяет выявлять одаренных детей со школьной скамьи. Но вот как удержать этих ребят в регионе? На решение этой задачи сегодня работает целая сеть учреждений дополнительного образования, ведущие вузы Прикамья и предприятия».Чтобы молодежь оставалась после учебы в крае, и нацелены усилия чиновников. Для подростков открывают новые площадки для допобразования, кванториумы и учебные центры. В этом году началась реализация проектов «Дети решают», «Я — предприниматель» и другие.
В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете создан «Дом научной коллаборации имени А. А. Фридмана». Здесь для школьников разработана специальная программа для профессионального самоопределения в пространстве естественных и технических наук с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. Этот проект объединяет университетскую науку и школьное дополнительное образование.