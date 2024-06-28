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Жители села Уинское обратились к главе следкома России из-за проблем с водоснабжением

Председатель СКР Александр Бастрыкин ждет результаты проверки по обращению жителей Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Уинское Пермского края обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за регулярного отсутствия водоснабжения в их домах. Обращение поступило в группу СКР во «ВКонтакте».

Жители Прикамской глубинки сообщили, что на протяжении нескольких лет в летний период из-за неисправности инженерных систем и регулярных коммунальных аварий подача воды в жилые дома прекращается. В результате у них нет возможности использовать жизненно необходимый ресурс.

«Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — пишут жители Уинского.

Глава следкома России поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки о ненадлежащем водоснабжении в селе Уинском.

СК