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Кто-то будет зря стоять в жару на остановке: В Кишинёве автобус и троллейбус меняют маршрут — как они будут ездить

Автобус номер 31 и троллейбус номер 10 меняют маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Пригородный автобус № 31 сменил маршрут.

Автобус № 31 «ул. Тигина — г. Вадул-луй-Водэ» временно сменил маршрут в связи с асфальтированием дороги в городе Вадул-луй-Водэ.

Так, автобус будет курсировать по следующему маршруту:

Туда: ул. Штефана чел Маре — ул. Св. Думитру — ул. Нистрянэ — по установленному маршруту.

Обратно: ул. Штефана чел Маре — ул. Нистрянэ — ул. Св. Думитру — по установленному маршруту.

В это же время в связи с проведением ремонтных работ на Московском проспекте (направление ул. Студенческой) троллейбусный маршрут № 10 перенаправляется. Он будет курсировать:

  • туда: от ул. Киевской по ул. Алеку Руссо до кольцевой развязки, ул. Маноле;
  • обратно: ул. Алеку Руссо — ул. Богдана Воеводы — пр. Ренаштерий и далее по установленному маршруту.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 022 837 317.