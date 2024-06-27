Кто-то будет зря стоять в жару на остановке: В Кишинёве автобус и троллейбус меняют маршрут — как они будут ездить

Пригородный автобус № 31 сменил маршрут.
Автобус № 31 «ул. Тигина — г. Вадул-луй-Водэ» временно сменил маршрут в связи с асфальтированием дороги в городе Вадул-луй-Водэ.
Так, автобус будет курсировать по следующему маршруту:
Туда: ул. Штефана чел Маре — ул. Св. Думитру — ул. Нистрянэ — по установленному маршруту.
Обратно: ул. Штефана чел Маре — ул. Нистрянэ — ул. Св. Думитру — по установленному маршруту.
В это же время в связи с проведением ремонтных работ на Московском проспекте (направление ул. Студенческой) троллейбусный маршрут № 10 перенаправляется. Он будет курсировать:
- туда: от ул. Киевской по ул. Алеку Руссо до кольцевой развязки, ул. Маноле;
- обратно: ул. Алеку Руссо — ул. Богдана Воеводы — пр. Ренаштерий и далее по установленному маршруту.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 022 837 317.