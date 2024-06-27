Башкортостанская таможня конфисковала контрафактную бытовую химию популярных зарубежных брендов

В Башкирии изъяли 4,5 тысячи изделий бытовой химии известных зарубежных брендов с признаками контрафакта. Об этом рассказала пресс-служба Башкортостанской таможни.
Это стиральные порошки, зубные щетки, шампуни, моющие средства, произведенные Румынии, Германии, России. Общее количество обнаруженных во время рейдов по уфимских торговым точкам подделок составило 3835 единиц. Документов, подтверждающих подлинность изделий, у продавцов не было.
До этого таможенники изъяли из оборота в одном из магазинов Уфимского района 728 единиц аналогичной продукции. Всего за этот месяц удалось выявить более 4,5 тысяч нелегальных изделий бытовой химии.
— Рейды проводились совместно с представителями МВД РФ по Башкортостану. Товар был изъят сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время устанавливаются детали правонарушения, — сообщили Башкортостанской таможне.
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