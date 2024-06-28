Минздрав прокомментировал проблему с вызовом скорой помощи в Пермском крае

«В настоящее время вызовы скорой медицинской помощи в г. Березники принимаются по телефону 112, а также настроена переадресация с номеров 103 и 03 на сотовый телефон (8−911−808−51−87). Так как все вызовы поступают теперь только на один этот номер, время дозвона, к сожалению, увеличилось», — рассказали perm.aif.ru в краевом минздраве.