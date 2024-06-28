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Минздрав прокомментировал проблему с вызовом скорой помощи в Пермском крае

Проблема возникла из-за украденного кабеля связи в Березниках.

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало проблему с вызовом скорой помощи в Прикамье.

Речь идёт о ситуации, которая сложилась в Березниках. По данным телеканала «Своё ТВ», люди не могли дозвониться до скорой из-за кражи кабеля.

Ситуацию прокомментировали сайту perm.aif.ru в региональном минздраве, пояснив, что причиной стал инцидент на сетях провайдера цифровых услуг.

«В настоящее время вызовы скорой медицинской помощи в г. Березники принимаются по телефону 112, а также настроена переадресация с номеров 103 и 03 на сотовый телефон (8−911−808−51−87). Так как все вызовы поступают теперь только на один этот номер, время дозвона, к сожалению, увеличилось», — рассказали perm.aif.ru в краевом минздраве.

В министерстве также пояснили, что специалисты компании занимаются восстановлением связи. Помимо этого Скорая медицинская помощь Березников в ближайшее время установит GSM-модуль на четыре телефонные линии, который позволит принимать вызовы пациентов даже при повреждении кабеля.

«Напоминаем, что вызывать скорую помощь необходимо только по показаниям, в остальных случаях своевременно обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения», — уточнили в минздраве.

здоровье