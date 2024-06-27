Государственная инспекция по маломерным судам отмечает 40 лет со дня образования

— По состоянию на 21 июня 2024 года на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 36 происшествий (АППГ — 49, уменьшение на 13 происшествий), погибло 27 человек (АППГ — 40, уменьшение на 13 человек), из них детей — 4 (АППГ — 3, увеличение на 1 ребенка), спасено 10 человек (АППГ — 35 человек, уменьшение в 3,5 раза). Кроме того, зарегистрировано 1 происшествие с маломерным судном (АППГ — 3 происшествия, уменьшение в 3 раза).