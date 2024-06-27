Государственная инспекция по маломерным судам отмечает 40 лет со дня образования

ГИМС осуществляет мероприятия по надзору за пользованием маломерными судами и базами их стоянок, обеспечивают безопасность людей на водных объектах, занимаются профилактикой и обучением населения правилам безопасного поведения на воде.
О том, чем живет и как развивается инспекция в нашем регионе мы поговорим с первым заместителем начальника Главного управления МЧС Росси по Нижегородской области Дмитрием Николаевичем Саенко.
— На что направлена деятельность ГИМС МЧС России по Нижегородской области?
— Основные усилия деятельности ГИМС МЧС России по Нижегородской области направлены на мероприятия, проводимые в рамках надзора за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием, обеспечения в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объектах:
— повышение эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления, направленного на увеличение количества организованных мест массового отдыха на воде на их территориях;
— повышение эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аварийности судов и несчастных случаев на водных объектах;
— совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами, другими органами и организациями, осуществляющими свою деятельность на водных объектах по укреплению правопорядка на водоемах и обеспечению безопасности плавания маломерных судов.
— снижение гибели людей на водных объектах;
— обеспечение безопасности во время проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на водных объектах.
Сотрудники ГИМС МЧС России по Нижегородской области ежегодно участвуют в акциях «Научись плавать», «Чистый берег», а также в «Месячнике безопасности людей на водных объектах» в летний и зимний периоды.
— Сколько человек работает в ГИМС МЧС России по Нижегородской области?
— Численность отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Нижегородской области составляет 4 человека, Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области — 50 человек, в том числе 35 государственных инспекторов по маломерным судам.
— Каковы показатели происшествий и гибели людей на водных объектах Нижегородской области с начала 2024 года?
— По состоянию на 21 июня 2024 года на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 36 происшествий (АППГ — 49, уменьшение на 13 происшествий), погибло 27 человек (АППГ — 40, уменьшение на 13 человек), из них детей — 4 (АППГ — 3, увеличение на 1 ребенка), спасено 10 человек (АППГ — 35 человек, уменьшение в 3,5 раза). Кроме того, зарегистрировано 1 происшествие с маломерным судном (АППГ — 3 происшествия, уменьшение в 3 раза).
— Какие меры принимаются государственными инспекторами ГИМС для предотвращения гибели людей на водных объектах?
— В летний период проводятся следующие мероприятия:
— проведение совместных рейдов на водных объектах с сотрудниками ЛУ МВД РФ на транспорте, рыбоохраны, представителями муниципальных образований;
— информирование населения через СМИ о мерах безопасности, правилах поведения и оказании первой помощи на водных объектах в летний период;
— проведение профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы в детских оздоровительных лагерях и учреждениях дошкольного воспитания;
— подразделения ГИМС переведены на усиленный режим работы; маршруты и время патрулирований проводятся с учетом нахождения на воде максимального количества людей, а также с учетом охвата максимального количества водоемов, находящихся вблизи общеобразовательных и детских оздоровительных учреждений.
В зимний период проводятся следующие мероприятия:
— организация контроля за оборудованием искусственных препятствий на подъездных путях;
— организация контроля за выставлением знаков и аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лёд;
— проведение совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД по местам вероятного выезда автотранспорта на лёд;
— проведение совместных профилактических выездов с представителями муниципальных образований по традиционным местам массового выхода людей на лёд;
— информирование населения о мерах безопасности, правилах поведения и оказание первой помощи на водных объектах в зимний период;
— проведение профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы в образовательных учреждениях дошкольного и школьного воспитания.
— Сколько пляжей работает для отдыхающих в период купального сезона 2024 года в Нижегородской области?
— С начала купального сезона, с 1 июня 2024 года, в Нижегородской области действует 35 пляжей, из них 14 — в г. Нижнем Новгороде. На пляжах дежурят спасатель и медицинские работники, пляжи оборудованы всеми необходимыми средствами спасения.
— Какие меры воздействия принимаются с целью предотвращения нарушений по правилам плавания на маломерных судах?
— Государственными инспекторами по маломерным судам проведено свыше 970 патрулирований, в результате которых выявлено более 80 административных правонарушения, в том числе по фактам:
— нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров;
— нарушения правил плавания;
— нарушения правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления;
— нарушения правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок;
— управления маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном;
— управления судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения;
— нарушения правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов.
— Как используются средства массовой информации для пропаганды безопасного отдыха на воде?
— Население и общественность ежедневно информируются через средства массовой информации о правилах поведения на водных объектах. С начала текущего года инспекторским составом ГИМС на местных теле- и радиоканалах проведено 190 выступлений, в печатных изданиях опубликовано 124 статьи (заметки). На сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области размещаются материалы, посвященные деятельности ГИМС МЧС России по Нижегородской области и правилам безопасного поведения на водоемах Нижегородской области.
Хочу от руководства Главного управления и от себя лично от всей души поздравить весь личный состав Государственной инспекции с профессиональным праздником, поблагодарить за добросовестное выполнение задач и верность своему делу.
Пожелать сил, крепкого здоровья Вам и Вашим семьям, благополучия, мира, добра и успехов в службе!