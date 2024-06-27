Минздрав Башкирии опровергает информацию о закупке лишних медикаментов для лечения онкологиии

— Сроки годности находятся на строгом контроле, до их окончания все препараты будут использованы. Препарат «Палбоциклиб» востребован, распределен пофамильно. Его пациенты получают непрерывно, длительно. Выдаваться пациентам для проведения высокоэффективной таргетной терапии будет раз в квартал по назначению онкологов, — заверил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Башкирии Рустем Аюпов.