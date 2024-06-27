Минздрав Башкирии опровергает информацию о закупке лишних медикаментов для лечения онкологиии

Министерство здравоохранения Башкирии опровергло информацию о закупке лишних медикаментов для лечения онкологиии.
В социальных сетях и Telegram-каналах распространилась информация о том, что на складах «Башфармации» хранятся неиспользуемые препараты «Палбоциклиб». Эти данные, утверждают в министерстве, является недостоверными и вводящими в заблуждение.
Минздрав заявил, что в Башкирии имеются необходимые запасы лекарств, в том числе дорогостоящих и для лечения онкобольных. Препараты были закуплены, исходя из расчетов онкодиспансера, согласно потребностям пациентов.
— Сроки годности находятся на строгом контроле, до их окончания все препараты будут использованы. Препарат «Палбоциклиб» востребован, распределен пофамильно. Его пациенты получают непрерывно, длительно. Выдаваться пациентам для проведения высокоэффективной таргетной терапии будет раз в квартал по назначению онкологов, — заверил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Башкирии Рустем Аюпов.
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