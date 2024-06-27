«Каждый третий — это ребенок»: в Башкирии стали жертвами укусов клещей почти 6,2 тыс. человек

В Башкирии в медицинские организации из-за присасывания клещей с начала сезона обратились 6192 человека. Каждый третий из них — это ребенок. Такие данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора республики.
По сравнению с прошлым годом, как утверждают сотрудники управления, количество обратившихся граждан сократилось на 21,5%.
По состоянию на 27 июня специалисты обработали 4371 гектар в местах массового пребывания людей, на территории летних оздоровительных организаций — 1403 гектара.
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