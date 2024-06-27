США заявили о разрушении российского спутника на орбите

Российский космический аппарат «Ресурс П1» распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите 26 июня, сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) в X. Там отметили, что обломки не представляют угрозы.
Подробностей инцидента ни одна из сторон не раскрыла.
Гражданские космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет порядка пяти лет.
Всего было запущено четыре таких аппарата, последний из них — 31 марта 2024 года. Запуск пятого аппарата этой серии также планируется в этом году.
Инциденты с разрушением спутников на орбите случаются регулярно.
США в 2021 году обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия против одного из своих спутников, в результате чего появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением. Космическое командование США тогда подтвердило, что имело место редкое и потенциально опасное «событие, связанное с образованием мусора», но не сообщило подробностей и не упомянуло Россию. Находящиеся на МКС космонавты и астронавты из-за сближения с обломками в целях безопасности укрывались в кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.
В мае Пентагон заявил, что Россия вывела на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие спутники. В американском военном ведомстве указали, что на этой же орбите находятся правительственные спутники США. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов при этом отмечал, что именно западные страны пытаются превратить космос в поле боя.