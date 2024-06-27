США заявили о разрушении российского спутника на орбите

США в 2021 году обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия против одного из своих спутников, в результате чего появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением. Космическое командование США тогда подтвердило, что имело место редкое и потенциально опасное «событие, связанное с образованием мусора», но не сообщило подробностей и не упомянуло Россию. Находящиеся на МКС космонавты и астронавты из-за сближения с обломками в целях безопасности укрывались в кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.