В июле жара в Омске сменится дождями и похолоданием до +10

Что касается погоды в последние июньские выходные, то она сохранится жаркой — до +29 градусов днём. Правда, в субботу, 29 июня, будет ветрено — порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. А в воскресенье, 30 июня, ветер стихнет, а жара в +29 градусов останется.