В июле жара в Омске сменится дождями и похолоданием до +10

Погода в начале июля готовит омичам неприятный сюрприз. На смену июньской жаре придут похолодание и дожди уже в начале июля. По данным сервиса «Вентускай», уже во вторник, 2 июля, омичей ожидают дожди, правда, ещё будет тепло — столбик термометра будет подниматься до +22 градусов.
В среду, 3 июля, омичей ожидает похолодание до +12 градусов днём, а в четверг, 4 июля, температура воздуха опустится до +10 градусов. Также в эти дни прогнозируются обильные осадки.
Что касается погоды в последние июньские выходные, то она сохранится жаркой — до +29 градусов днём. Правда, в субботу, 29 июня, будет ветрено — порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. А в воскресенье, 30 июня, ветер стихнет, а жара в +29 градусов останется.
Главная новость по теме Помимо адского пекла, омичей на этой неделе ждёт ещё одна напасть.