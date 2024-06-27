Евгений Лукиных подписал трехлетний контракт с ФК «Пари Нижний Новгород»

Евгений родился в Москве. Прошел школу «Локомотива». Он провел 62 матча в столичном клубе, забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи. 8 сентября 2023 года дебютировал в составе молодежной сборной России. Был капитаном молодежной команды «Локомотив». Стал победителем МФЛ в составе «железнодорожников».