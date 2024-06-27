Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Лукиных подписал трехлетний контракт с ФК «Пари Нижний Новгород»

Ранее он играл в молодежном «Локо».

Евгений Лукиных подписал трехлетний контракт с ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Евгений родился в Москве. Прошел школу «Локомотива». Он провел 62 матча в столичном клубе, забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи. 8 сентября 2023 года дебютировал в составе молодежной сборной России. Был капитаном молодежной команды «Локомотив». Стал победителем МФЛ в составе «железнодорожников».

За «Пари НН» он будет играть под 61 номером и примет участие в сборах, которые пройдут в Сербии.