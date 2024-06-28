Мэрия Калининграда объявила войну народной тарзанке под Второй эстакадой

Городские власти пока с переменным успехом пытаются избавиться от народной тарзанки под Второй эстакадой. С начала месяца специалисты службы ГО и ЧС уже десять раз срезали самодельный аттракцион и каждый раз он снова появляется на своём месте, сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда в четверг, 27 июня.
«Возможно, что у кого-то из молодых людей и отсутствует инстинкт самосохранения, но отвечать за последствия в случае ЧП никто в нашей администрации точно не хочет. Да, возможно, когда-то давно “в советские времена все катались на тарзанках и ничего не было”. Но, вообще-то, и тогда-то случались трагедии, но соцсетей не было, поэтому не все знали», — представили свою позицию по подростковой забаве в администрации города.
Молодёжь тем временем продолжает не только всеми правдами и неправдами приспосабливать под качели пожарные шланги, но и оставляет мэрии недвусмысленные послания на опорах моста.