На «Зелёном острове» в Омске прошёл концерт Егора Шипа

В Омске на «Зелёном острове» 27 июня состоялся концерт Егора Шипа. Настоящее имя артиста — Егор Кораблин. Он популярный молодёжный музыкант и видеоблогер, который снимает на YouTube сцены из собственной жизни, челленджи, пранки и бэкстейджи. Показываем, как прошло выступление Егора Шипа в Омске.
На разогреве у Шипа были омские кавер-группы Full House и Dudes. На концерт собрались не только омичи, но и зарубежные гости. Выступление блогера стало итоговым мероприятием для участников фестиваля творческой молодежи России и стран Центрально-Азиатского региона. На площадке собрались гости из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Чуть позже, на День Молодёжи на Соборной площади ребята выступят со своими творческими проектами. Сейчас же они вдоволь потанцевали и попели вместе с музыкантами.
Огромная толпа фанатов с нетерпением ждала хедлайнера.
«Мне понравилась, я в шоке, трясусь. Я очень рада — у меня сбылась мечта. Егора Шипа я слушаю давно, с 2019 года, с самой первой песни», — рассказала нам именинница. Позже певец рассказал журналистам, что приглашать фанатку на сцену под эту песню — это традиция. Однако этот раз получился особенным, ведь он стал «подарком» для девушки.
Во время выступления блогер часто общался с фанатами: протягивал руку, ставил автографы на плакатах, делал сэлфи с поклонниками. Фанаты ждали главный хит Шипа — песню Dior. Некоторые кидали в артиста мягкими игрушками. Артист уложил одну из них на синтезатор.
После того, как выступление артиста завершилось, поклонники решили дождаться звезду у сцены. Егор Шип охотно фотографировался с омичами, а затем вышел на сцену и снова пообщался с поклонниками. Блогер рассказал журналистам, что ему очень понравился Омск и омичи. В городе он не впервые — Шип совсем недавно посетил здесь хоккейный матч.
Напомним, что 21 июня на той же сцене выступила певица Миа Бойка. Уже 28 июня здесь состоится ещё один концерт — перед омичами выступит рэпер SLAME. На День молодёжи на Соборной площади в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери. Cледить за всеми городскими мероприятиями можно в нашем телеграм-канале Om1.ru: Афиша Омск.