На «Зелёном острове» в Омске прошёл концерт Егора Шипа

«Мне понравилась, я в шоке, трясусь. Я очень рада — у меня сбылась мечта. Егора Шипа я слушаю давно, с 2019 года, с самой первой песни», — рассказала нам именинница. Позже певец рассказал журналистам, что приглашать фанатку на сцену под эту песню — это традиция. Однако этот раз получился особенным, ведь он стал «подарком» для девушки.