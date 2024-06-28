Выпускники из 38 российских регионов приехали на «Алые паруса» в Петербурге

«Выпущено порядка 130 тысяч билетов для выпускников школ, колледжей Петербурга и гостей нашего города. На “Алые паруса” приехали ребята из 38 субъектов Федерации, включая новые регионы, 500 школьников из нашего города-побратима Мариуполя. Также будут ребята из 16 иностранных государств», — сказал он в эфире Телеканала 78.
«Праздник, который 20 лет назад возродил президент России, получил мировую известность. Праздник стал одним из крупнейших событий в сфере событийного туризма. Многие хотят на нем побывать. Но хотел бы напомнить, что билеты на “Алые паруса” не продаются. Они персональные. По чужому билету, купленному с рук, на Дворцовую площадь никого не пустят. Как и без паспорта», — добавил губернатор.
По его словам, в этом году заглавная тема «Алых парусов» — Год семьи. Также не будут забыты две важные даты: 300 лет Санкт-Петербургского университета и 300 лет Академии наук.
«Это символы того, что город и страна ждут наших выпускников. Для них созданы все условия. Можно сразу пойти работать на хорошую зарплату. России сегодня очень нужны рабочие руки. Можно пойти учиться дальше, и двигаться вперед по науке, технологиям, или открывать свой бизнес. Выпускники для нас сегодня — главные. Мы должны помогать им не на словах, а на деле. Мы готовы помогать не только с работой, но всеми социальными программами».
Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге состоится в пятницу. Ключевой темой праздника станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество «Алые паруса». Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и возродилась лишь спустя 25 лет.