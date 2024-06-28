Выпускники из 38 российских регионов приехали на «Алые паруса» в Петербурге

«Это символы того, что город и страна ждут наших выпускников. Для них созданы все условия. Можно сразу пойти работать на хорошую зарплату. России сегодня очень нужны рабочие руки. Можно пойти учиться дальше, и двигаться вперед по науке, технологиям, или открывать свой бизнес. Выпускники для нас сегодня — главные. Мы должны помогать им не на словах, а на деле. Мы готовы помогать не только с работой, но всеми социальными программами».