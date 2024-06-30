Что изменится в жизни россиян с 1 июля

При этом организация должна вернуть полную сумму украденных средств, если произошел перевод на счет злоумышленников, который есть в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», или совершена операция без согласия клиента и не направлено уведомление о ее совершении. Клиент может рассчитывать на возврат средств, если потерял карту или ей воспользовались без его разрешения, но только если уведомил банк об этом. В ином случае финансовая компания может не возвращать деньги. Также банк сможет избежать возврата, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что стало причиной потери средств.