Навертели: в России появится ГОСТ на шаурму

В августе 2023 года более 40 человек отравилось в Москве шаурмой, что стало поводом к задержанию подозреваемых, связанных с ее изготовлением и продажей. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело, а Савеловский районный суд арестовал владельца точки питания «Бистро-24», где пострадавшие покупали шаурму, а также поставщиков мяса, из которого она была сделана. Позже задержали еще троих — гендиректора бистро, его помощника и сотрудника организации по производству мясной продукции.