Что можно и нельзя делать в Фитов день 28 июня, когда прислушиваются к птицам

Не следует излишне веселиться. Подобное могло привести к неприятностям в семье. Запрещено ходить в одиночку в лес. Кроме того, не стоит быть вблизи водоемов. С 28 июня ничего не сеяли. Предки верили, что ничего не успеет вызреть.