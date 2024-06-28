Что можно и нельзя делать в Фитов день 28 июня, когда прислушиваются к птицам

Православная церковь 28 июня вспоминает святого Вита. В народе отмечают Фитов день. Согласно приметам, 28 июня принято прислушиваться к птицам.
Что нельзя делать 28 июня
Не следует излишне веселиться. Подобное могло привести к неприятностям в семье. Запрещено ходить в одиночку в лес. Кроме того, не стоит быть вблизи водоемов. С 28 июня ничего не сеяли. Предки верили, что ничего не успеет вызреть.
Что можно делать 28 июня
По традиции, 28 июня прислушивались к птицам, так как после этого дня они переставали петь. Фитов день подходит для того, чтобы проявить щедрость и помочь тем, кто нуждается в помощи.
Согласно приметам, туман предупреждает про дожди. На ливень также указывает стрекот кузнечиков. Закат желтого цвета указывает на то, что погода испортится.