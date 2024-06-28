«Футболят» и «сливают информацию»: критика новосибирских больниц



Нейрохирургическому отделению той же больницы поставили всего один балл, но эта оценка основана на одном отзыве.



Гинекологическое отделение городской клинической больницы № 34 получило оценку 2,5 балла на основе четырех отзывов.



Городской клинической больнице № 25 на улице Александра Невского поставили 2,7 балла. Пациенты жалуются на невозможность дозвониться до больницы, а также на трудности с посещением родных, лежащих в палатах. «Привез жену с острой болью, но нам сказали, что сегодня животы не принимают, и отправили в другую больницу. Когда приехали туда, нам сказали ехать обратно», — поделился своим опытом Денис Гринько. В итоге семье пришлось обращаться к платным врачам.



Другие пользователи утверждают, что больница передает данные о смерти пациентов в похоронные агентства. «Просто нелюди. Человека прооперировали, он умер. Никто не позвонил. Зато похоронные агентства звонят. Сливают информацию об умерших», — рассказала Эллина Линина.