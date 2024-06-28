Нравится жить, как свиньи? Приморская прокуратура требует начать разделять отходы

С 2020 года на территории Приморья реализуется план внедрения системы раздельного накопления отходов. Вот только после проверки приморская прокуратура поняла, что проект запустили, но он выполнен не более чем на половину за четыре года, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.