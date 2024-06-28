Нравится жить, как свиньи? Приморская прокуратура требует начать разделять отходы

С 2020 года на территории Приморья реализуется план внедрения системы раздельного накопления отходов. Вот только после проверки приморская прокуратура поняла, что проект запустили, но он выполнен не более чем на половину за четыре года, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Более того специалисты выяснили, что в таких городах как Артем, Спасск-Дальний, Большой Камень, Лесозаводск, Дальнегорск, Фокино и других населенных пунктах, к выполнению плана даже не приступали.
Несмотря на то, что где-то уже давно установили мусоросортировочные комплексы, раздельный сбор отходов так и не внедрили.
«В связи с выявленными нарушениями прокуратура края внесла представление заместителю председателя правительства Приморского края, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства», — добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке неизвестные вывезли с чужого двора отходы, но при этом подбросили старый диван.