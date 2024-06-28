Новосибирск: волна назначений, восемь новых лиц во власти

Новосибирская власть в последние недели пережила кадровые перестановки, сопровождающиеся отставками и назначениями в мэрии и правительстве. Сиб.фм подготовил обзор этих изменений.



В мэрии Новосибирска произошли следующие назначения:



Сергей Тужилкин покинул пост руководителя управления делами мэрии, его сменил Дмитрий Юданов, бывший заместитель министра юстиции, пришедший из «губернаторского десанта».



Александр Горнштейн ушел в отставку с поста главы департамента связи и информатизации, его место занял Максим Русин, переехавший в Новосибирск из Ангарска.



Светлана Руськова, выпускница РАНХиГС, стала руководителем управления инноваций и предпринимательства, где она начинала свою карьеру в 2015 году.



Иосиф Кодалаев, бывший начальник «Гормоста», был назначен руководителем департамента транспорта, сменив на этом посту трех предшественников, уволенных или задержанных за последние полгода.



Виктор Хихлов покинул пост директора управления дорожного строительства, его место заняла Елена Нелюбина.



Виталия Витухина, попавшего в СИЗО, на посту руководителя департамента инвестиций и потребительского рынка сменил Александр Морозов, бывший глава Городского центра развития предпринимательства.



В областной администрации Евгений Лещенко покинул пост министра сельского хозяйства, его место занял Андрей Шинделов, до этого занимавший должность первого заместителя министра.



Евгений Назаров официально стал исполняющим обязанности министра ЖКХ и энергетики после отставки Дениса Архипова, задержанного за злоупотребления полномочиями.