Выходные в Воронеже: День молодежи, рок-фестиваль, опен-эйр

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ.
29 июня в Воронеже отметят День молодежи. Разнообразная праздничная программа запланирована в парке «Дельфин» с 12.00. Здесь развернется фестиваль уличной культуры и спорта «Уличная классика», на десятке площадок пройдут соревнований по экстремальным видам спорта.
— Гостей фестиваля ожидает уникальная спортивная атмосфера — участники соревнований по воркуату будут выполнять спортивные элементы на турниках, подтягиваться с тяжелыми весами, делать стойки. Трейсеров ожидают сложные препятствия, расположенные на различной высоте. Райдеры на BMX будут демонстрировать навыки управления спортивным велосипедом. Добавят стиля событию работы граффитчиков и выступление брейкеров, — отметили организаторы.
В Воронеж приедут двукратный чемпион России по BMX Flatland Константин Чернов, неоднократный победитель и призер российских фестивалей по хип-хопу Анастасия Полякова, троекратный чемпион России, неоднократный победитель множества международных баттлов Bboy Gun Александр Ганачьян и многократный призер российских чемпионатов по паркуру Имам Акаев.
Также будут активности творческой и патриотической направленности — выставка локальных художников и артистов, фестиваль граффити, мастер-классы (по созданию броши из лент-триколора, рисованию, кастомизации одежды, созданию контента для соцсетей, брейкингу), квизы, викторины, гаражная распродажа, площадка «Открытый микрофон», где диджеи города выступят с лучшими сетами.
Праздник завершится в 20.00 концертом белгородского исполнителя Антона Самойлова. Вход на фестиваль свободный. 12+
ЗАКРЫТИЕ ПЛАТОНОВФЕСТА.
В эти выходные в Воронеже завершится Платоновский фестиваль — можно послушать экскурсию-променад по письмам Платонова к жене (12+) и посмотреть выставку «Социалистическое вещество» Сергея Гавриляченко (12+).
Марафон искусств финиширует 29 июня опен-эйром «Музыка мира» в Белом колодце. В этом живописном месте на берегу мелового озера выступят три музыкальных коллектива. Florence Adooni (Гана) представит уникальное и крайне редкое музыкальное направление — госпел народа фрафра. Ali (Индонезия) сыграет музыку, объединяющую психоделический фанк 70-х, кинематографический соул, афро-бит и диско. TmbaTa Orchestra (Армения) представит смесь альтернативной и современной интерпретации традиционной армянской народной музыки, включающей и рок, и фолк, и даже авангард, элементы джаза и классической музыки. Начало в 18.00, 12+
РОК-ФЕСТИВАЛЬ.
29 июня в Новой Усмани пройдет рок-фестиваль «Молодые ветра», на него приедет несколько музыкальных команд. Рок-форум запланирован на территории центра лыжной подготовки «Дубрава». Начало в 13.00 (6+).
БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКАХ.
29 июня в Кольцовском сквере выступит эстрадно-джазовый оркестр Big Band, а 30 июня — Губернаторский эстрадно-духовой оркестр. Начало концертов в 18.00. Вход свободный. (0+).
На Советской площади 29 и 30 июня шоу музыкальных фонтанов в 18.30, вход свободный. 0+
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ.
28, 29 и 30 июня в 14.00 в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет концерт «Перспектива».Quranda Quartet сыграет произведения из новых тематических программ, специально написанных для этого коллектива. Послушать можно на первом этаже дворца. 12+