Выходные в Воронеже: День молодежи, рок-фестиваль, опен-эйр

Марафон искусств финиширует 29 июня опен-эйром «Музыка мира» в Белом колодце. В этом живописном месте на берегу мелового озера выступят три музыкальных коллектива. Florence Adooni (Гана) представит уникальное и крайне редкое музыкальное направление — госпел народа фрафра. Ali (Индонезия) сыграет музыку, объединяющую психоделический фанк 70-х, кинематографический соул, афро-бит и диско. TmbaTa Orchestra (Армения) представит смесь альтернативной и современной интерпретации традиционной армянской народной музыки, включающей и рок, и фолк, и даже авангард, элементы джаза и классической музыки. Начало в 18.00, 12+