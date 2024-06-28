Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 28 июня

В День молодежи в Хабаровске запретят продавать алкоголь. Это традиционное ограничение, которое действует три раза в году: еще 1 сентября и 1 июня. Также спиртное обычно нельзя приобрести в дни проведения последних звонков и выпускных. Но распространяется это не на все торговые предприятия.