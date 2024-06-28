Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 28 июня

Очередное отключение воды запланировано с 1 июля в Хабаровске. Сначала без ресурса останутся потребители в зоне ТЭЦ-3. Здесь запланирован ремонт: нужно устранить недостатки, которые потом могут помешать. Пройдут работы до 14 июля. Без воды останутся некоторые районы города.
В День молодежи в Хабаровске запретят продавать алкоголь. Это традиционное ограничение, которое действует три раза в году: еще 1 сентября и 1 июня. Также спиртное обычно нельзя приобрести в дни проведения последних звонков и выпускных. Но распространяется это не на все торговые предприятия.
Несколько дней в Хабаровске ищут Людмилу Приходько. Около шести часов вечера 25 июня женщина покинула свою квартиру в районе Матвеевского шоссе, но домой так и не вернулась. Известно, что ходит она с трудом, возможно путается в пространстве и нуждается в помощи врачей.