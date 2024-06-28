Жителей Хабаровского края приглашают посетить «Затерянный мир»

— Однодневный sup-сплав вдоль Большого Уссурийского острова подойдет для новичков и детей (6+). Маршрут составляет примерно 16 километров и пролегает по протокам Амурская и Гольдинская. В стоимость тура входит доставка из Хабаровска и обратно, предоставление всего необходимого для сплава и обучение sup-технике, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края. Подробнее по телефону: 8−914−402−93−57.



Еще одно путешествие, по итогам которого может получиться очень запоминающаяся и насыщенная конкурсная работа, — экскурсия «Затерянный мир “Дуссе-Алинь” (12+). Это горное образование — одно из семи чудес Хабаровского края. Там можно увидеть отвесные скалы, красивейшее озеро Медвежье и водопады. Продолжительность путешествия — 11 дней и 10 ночей. До лагеря участники похода доедут на вездеходе, а обратно — улетят на вертолете.



Подробнее по телефону: 8−914−378−91−03.