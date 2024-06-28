Жителей Хабаровского края приглашают посетить «Затерянный мир»

Министерство туризма Хабаровского края приглашает любителей путешествий подарить себе яркие эмоции и пополнить багаж незабываемых впечатлений в ближайшие выходные. Также в ведомстве советуют взять с собой видеокамеру. Фильм о поездке можно отправить на II Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» и выиграть денежный приз — 3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Однодневный sup-сплав вдоль Большого Уссурийского острова подойдет для новичков и детей (6+). Маршрут составляет примерно 16 километров и пролегает по протокам Амурская и Гольдинская. В стоимость тура входит доставка из Хабаровска и обратно, предоставление всего необходимого для сплава и обучение sup-технике, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края. Подробнее по телефону: 8−914−402−93−57.
Еще одно путешествие, по итогам которого может получиться очень запоминающаяся и насыщенная конкурсная работа, — экскурсия «Затерянный мир “Дуссе-Алинь” (12+). Это горное образование — одно из семи чудес Хабаровского края. Там можно увидеть отвесные скалы, красивейшее озеро Медвежье и водопады. Продолжительность путешествия — 11 дней и 10 ночей. До лагеря участники похода доедут на вездеходе, а обратно — улетят на вертолете.
Подробнее по телефону: 8−914−378−91−03.
Новый вариант речной прогулки на теплоходе (0+) — для тех, кто хочет отдохнуть, не уезжая далеко от города. Во время путешествия вдоль живописных берегов Амура туристы узнают интересные факты о краевой столице, погуляют по территории загородного туристического комплекса и посетят дом-музей последнего китайского императора Пу И. Также туристов ждет легкий обед и трансфер на автобусе обратно в Хабаровск.
И, естественно, в субботу 29 июня, всех ждет празднование Дня молодежи (12+). Оно состоится в пяти городах края: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино, Николаевске-на-Амуре и Вяземском. Там состоятся фестивали красок Холи, маркет молодых предпринимателей, открытый микрофон для творческих личностей и выступление популярных коллективов и исполнителей. Ключевой точкой празднования станет площадь им. Ленина в краевой столице. Праздник продлится с 10:00 до 22:00.