В Приморье почти 1500 детей пострадали от укусов клещей

Специалисты напоминают о важности соблюдения мер профилактики при любом посещении природы, выезде в лесной массив или на дачу, а также необходимости проверки себя, своих спутников и домашних животных на наличие клещей. Также стоит использовать специальные средства для отпугивания опасных насекомых и надевать правильную одежду.