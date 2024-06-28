В Приморье почти 1500 детей пострадали от укусов клещей

В Приморье более 5695 человек, среди которых 1475 детей, пострадали от укусов клещей, сообщили ИА PrimaMedia в управлении Роспортребнадзора по краю.
«На экспресс-диагностику сдано 4039 клещей, возбудителей антигена вируса клещевого энцефалита нашли у девяти паразитов. Пострадавшим проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В 908 экземплярах клещей обнаружили боррелию, в 812 — риккетсии, в 46 — анаплазмы и эрлихии», — отметила ведущий специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Терентьева.
Кроме того, за текущий период среди жителей края зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом, 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 13 случаев клещевого риккетсиоза.
Специалисты напоминают о важности соблюдения мер профилактики при любом посещении природы, выезде в лесной массив или на дачу, а также необходимости проверки себя, своих спутников и домашних животных на наличие клещей. Также стоит использовать специальные средства для отпугивания опасных насекомых и надевать правильную одежду.
Напомним, во Владивостоке проведена акарицидная обработка территорий. От клещей избавили территории в скверах, парках, на кладбищах, а также во дворах школ и детских садов.