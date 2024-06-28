Лагерь «Олимп» готовятся открыть в Хабаровске

В Хабаровске уже через месяц планируют открыть лагерь «Олимп» после ремонта. Работы идут в ускоренном темпе, и юных гостей он примет в 20-х числах июля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас на территории установили два жилых корпуса. В модульной столовой подключают современное технологическое оборудования. Появится комфортная для детей мебель, прошедшая все проверки.
Параллельно благоустраивают территорию. Залита площадка под баскетбольный корт, посеян газон, формируется теннисная площадка.
«Работу по реконструкции лагеря продолжим и в дальнейшем. Для этого мы вошли в национальную программу на 2025 год. В следующем году мы построим еще четыре корпуса. Тогда лагерь будет полностью готов для отдыха большого количества ребят. Также здесь мы будем возводить клуб и оборудуем места для занятий спортом. Это прекрасное, живописное место», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Детские лагеря требуют ремонта во многих городах страны. Так, в прошлом году люди возмутились из-за состояния якутского «Бинго». Как сообщает «КП»-Якутия", родителям не понравились условия в спальных корпусах.