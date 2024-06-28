Лагерь «Олимп» готовятся открыть в Хабаровске

«Работу по реконструкции лагеря продолжим и в дальнейшем. Для этого мы вошли в национальную программу на 2025 год. В следующем году мы построим еще четыре корпуса. Тогда лагерь будет полностью готов для отдыха большого количества ребят. Также здесь мы будем возводить клуб и оборудуем места для занятий спортом. Это прекрасное, живописное место», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.