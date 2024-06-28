Владивосток отметит День молодёжи множеством мероприятий (программа)

В 10 утра горожанам и гостям Владивостока будет предложено поучаствовать в увлекательных экскурсиях от проекта «Больше, чем путешествие», которые включают посещение знаковых мест города, таких как старейший цех «Центра судоремонта “Дальзавод”, артиллерийская мастерская, мост любви, Матросский сквер, военно-исторический музей Тихоокеанского флота и другие. Экскурсии продлятся от двух до двух с половиной часов, с возможностью начала маршрута в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.