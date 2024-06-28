Владивосток отметит День молодёжи множеством мероприятий (программа)

Владивосток вместе со всей Россией готовится к празднованию Дня молодёжи, который состоится в эту субботу, 29 июня. Как сообщила пресс-служба администрации города, главные торжества развернутся на набережной Цесаревича, где с утра начнут работу многочисленные площадки мероприятия.
В 10 утра горожанам и гостям Владивостока будет предложено поучаствовать в увлекательных экскурсиях от проекта «Больше, чем путешествие», которые включают посещение знаковых мест города, таких как старейший цех «Центра судоремонта “Дальзавод”, артиллерийская мастерская, мост любви, Матросский сквер, военно-исторический музей Тихоокеанского флота и другие. Экскурсии продлятся от двух до двух с половиной часов, с возможностью начала маршрута в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.
В 10:30 на набережной Цесаревича запланирована встреча главы Владивостока Константина Шестакова с выпускниками школ, набравшими максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене.
В то же время, в 11:30, стартует SUP-парад для любителей активного отдыха в бухте Золотой Рог. Участие в параде предоставляется бесплатно, но необходимо иметь собственную сап-доску.
Официальное открытие Дня молодёжи на главной сцене запланировано на 12:00. В течение дня на главной и малой сценах выступят приглашенные звезды и местные артисты, включая Лешу Свика в 12:30, блогера и певицу Mia Boyka в 18:00, а также группу «Дискотека Авария» в 21:15.
С 12:00 до 18:00 на центральной площади будет организован Спортивный фестиваль, где каждый желающий сможет попробовать себя в необычных видах спорта.
В течение всего дня в павильоне D будут проходить образовательные лекции, встречи с федеральными экспертами и мастер-классы. Подробная информация об образовательном блоке доступна на сайте Дня молодёжи.
В 14:30 на Малой сцене состоится кастинг продюсерского центра «Звучи», представляющего Всероссийский проект для юных музыкантов.
В 18:30 на той же сцене пройдет Открытый микрофон, где каждый сможет представить свое творчество.
Научная битва «Science Slam» начнется в 20:00 в лектории общества «Знание», где молодые ученые в легкой и юмористической форме расскажут о своих исследованиях.
В 20:15 у главной сцены состоится вручение знаков «Молодёжный вектор» 25 молодым людям за достижения в сфере молодёжной политики города.
В рамках уличного фестиваля «На гребне» 20 ресторанов представят свои блюда с дальневосточным гребешком. Весь день будут работать интерактивные площадки с конкурсами и подарками.
Завершится День молодёжи в 22:00 красочным фейерверком.