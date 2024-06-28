В Приморье число затопленных паводком домов выросло до 197

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Число затопленных паводком домов в нескольких районах Приморья выросло до 197, придомовых территорий — до 982, сообщает краевое правительство.
По данным МЧС на четверг, в 22 населенных пунктах Приморья было затоплено 164 частных дома и 917 приусадебных участков.
«В шести округах края подтоплено 197 частных домов и 982 придомовых территории. Из-за паводков транспортное сообщение отсутствует в семи населенных пунктах региона. Так, лодочные переправы организованы в населенных пунктах Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. В Ханкайском округе отрезано Комиссарово, в Пожарском — Олон», — говорится в сообщении.
В Красноармейском округе затоплено 377 придомовых территорий, в Дальнереченском районе — 24 частных дома и 138 придомовых территорий, в Дальнереченском городском округе — 169 домов и 447 придомовых территорий.
В Дальнереченском городском округе в пунктах временного размещения находятся семь человек, в том числе один ребенок. Все жители обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, отмечают власти. В пострадавших районах работают 117 спасателей и 58 единиц техники.
В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.